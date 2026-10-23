Прямые рейсы в Шри-Ланку могут запустить из Перми

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» намерена летать по маршруту Пермь— Астана с частотой до двух раз в неделю. «Уральские авиалинии» направили запрос на выполнение прямых рейсов до Коломбо: в столицу Шри-Ланки перевозчик планирует летать до четырех раз в неделю.

Перевозчики уточняют, что получение разрешение на полеты по этим направлениям не означает запуск рейсов. По итогу авиакомпания может не организовывать летную программу, например, если не будет спроса.

Ранее была информация о том, что власти Пермского края намерены субсидировать прямые рейсы в Астану в 2027 году.

Информационный обзор редакции.