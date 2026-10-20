«То, что согреет сердце»: к акции «Дни доброго кино» присоединились участники из 72 регионов России и еще пяти стран

В этом году впервые акция «Дни доброго кино» торжественно открыла специальную программу «ЛАМПЫ». Стартовый урок состоялся 9 октября, объединив офлайн- и онлайн-аудитории. Трансляцию в прямом эфире посмотрели более 200 тысяч человек.

Амбассадором акции традиционно выступила актриса и телеведущая Ева Смирнова. «Мне кажется, в этом и есть особая ценность короткометражного кино: всего за несколько минут оно может рассказать историю, которая останется с тобой надолго. Герои этих фильмов похожи на нас, они испытывают чувства понятные каждому, поднимают актуальные вопросы и помогают поверить в себя, увидев, как много зависит от наших поступков, — отметила Ева Смирнова. — Хочется верить, что каждый зритель найдет в этих фильмах что-то свое — то, что согреет сердце и вдохновит на добрые дела».

В основу акции «Дни доброго кино» легли лучшие короткометражные фильмы «ЛАМПЫ», дополненные методическими материалами для образовательных учреждений и возможностью обсуждать увиденное.

Напомним, конкурсная программа фестиваля «ЛАМПА» включала 69 фильмов из 11 стран мира, большинство из них показали зрителям впервые. Одной из важных тем фестиваля в этом году стали семейные отношения: место отцов в воспитании детей и роль матери в формировании доверительных отношений с ребенком. По наблюдениям оргкомитета «ЛАМПЫ», около 70% конкурсных работ этого года так или иначе затрагивали семейные истории. В этом году награды получили 39 фильмов в семи номинациях.

Три фестивальных дня «ЛАМПЫ» посетили больше 4 тыс. человек. Среди гостей и участников были Стася Милославская, Мариэтта Цигаль-Полищук, Виктория Агалакова, Иван Добронравов, Аделия Загребина, Елисей Чучилин, Платон Саввин, Оливия Минц, Николь Плиева, Демьян Богданов и Полина Айнутдинова.

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