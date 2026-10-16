Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Летную программу из Перми на вьетнамский курорт сократили

Зимняя летная программа из Перми в Азию сократилась. Запланированные с октября рейсы во Вьетнам отменены.

Shutterstock/Mikhnyuk Galina

Из расписания Большого Савино исчезли рейсы в Камрань авиакомпании Azur Air. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», зимняя летная программа сокращена не только в Перми, но еще в семи городах России. Новые и уже забронированные путешествия туроператоры переоформляют с вылетом из соседних регионов. Собеседники издания отмечают, что причинами отмены рейсов из Перми стали нехватка самолетов и низкая загрузка рейсов.

Весной 2026 года Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Причиной стала проверка Ространснадзора, которая выявила системные нарушения в техническом обслуживании самолетов.

Напомним, летная программа в Камрань из Перми действовала до 2020 года, но авиасообщение закрыли из-за пандемии. В ноябре 2025 года его возобновили

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: