Летную программу из Перми на вьетнамский курорт сократили

Из расписания Большого Савино исчезли рейсы в Камрань авиакомпании Azur Air. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», зимняя летная программа сокращена не только в Перми, но еще в семи городах России. Новые и уже забронированные путешествия туроператоры переоформляют с вылетом из соседних регионов. Собеседники издания отмечают, что причинами отмены рейсов из Перми стали нехватка самолетов и низкая загрузка рейсов.

Весной 2026 года Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Причиной стала проверка Ространснадзора, которая выявила системные нарушения в техническом обслуживании самолетов.

Напомним, летная программа в Камрань из Перми действовала до 2020 года, но авиасообщение закрыли из-за пандемии. В ноябре 2025 года его возобновили.

Информационный обзор редакции.