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Субсидированные рейсы в Краснодар в 2026 году все-таки не будут запускать

Прямые субсидированные рейсы из Перми в Краснодар все-таки не запустят в 2026 году. Ранее планировалось, что полеты начнутся осенью.

Международный аэропорт Краснодар/ВКонтакте

Выполнение полетов из Перми в Краснодар с октября по декабрь не предусмотрено. Как сообщает портал v-kurse.ru, правительство Пермского края отказалось от таких планов. Причина — нестабильная работа воздушной гавани: в июле аэропорт ограничивал прием и отправку рейсов 17 раз, в августе — 13. В Минтранспорта пояснили, что для включения направления в перечень субсидируемых, нужна стабильная работа аэропорта. Иначе выполнение рейсов будет нерентабельным для авиакомпании и нецелесообразным для использования бюджетных средств.

Напомним, аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва в 2025 году. Первый регулярный рейс запустили в сентябре.

Информационный обзор редакции.

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