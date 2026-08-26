Теперь официально: ставку туристического налога повысят с 2027 года

С 1 января 2027 года ставка туристического налога вырастет до 3%. Его берут от стоимости проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха. Исключение — жители Пермского края и дети до 18 лет.

В 2028 году ставка туристического налога увеличится до 4%, в 2029-м и в последующие годы — до 5%. В пресс-службе городской администрации объяснили, что поэтапное увеличение ставки уже действует в ряде муниципальных образований Приволжского федерального округа и на крупных туристических направлениях — в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре и Ижевске.

Полученные средства направляют на развитие туристической инфраструктуры Перми.