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Путешествия

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Теперь официально: ставку туристического налога повысят с 2027 года

Туристический сбор в Перми начнут повышать с 2027 года. Депутаты городской думы одобрили соответствующие изменения: налоговая ставка будет меняться в течение нескольких лет.

Пресс-служба администрации Перми

С 1 января 2027 года ставка туристического налога вырастет до 3%. Его берут от стоимости проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха. Исключение — жители Пермского края и дети до 18 лет.

В 2028 году ставка туристического налога увеличится до 4%, в 2029-м и в последующие годы — до 5%. В пресс-службе городской администрации объяснили, что поэтапное увеличение ставки уже действует в ряде муниципальных образований Приволжского федерального округа и на крупных туристических направлениях — в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре и Ижевске. 

Полученные средства направляют на развитие туристической инфраструктуры Перми.

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