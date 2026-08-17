К 2029 году власти собираются повысить ставку туристического налога в Перми

В документе говорится, что в 2026 году ставка туристического налога остается неизменной — 1% от стоимости проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха. В 2027-м ее планируют увеличить до 3%, в 2028-м — до 4%. С 2029 года ставка туристического налога должна составить 5%.

Напомним, туристический налог распространяется на тех, кто приезжает в Пермь более чем на двое суток. Эта практика действует и в некоторых муниципалитетах Пермского края, и в других регионах России. Налог 1% ввели в 2025 году, его берут с организаций или физлиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах.