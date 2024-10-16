Туристический налог планируют направить на улучшение инфраструктуры для приезжих

Введение туристического налога в Перми одобрили депутаты городской думы. Проект рассматривали на заседании комитета по экономическому развитию.

Ставка налога составит 1% от стоимости услуг. Оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания. Жителей Пермского края, а также тех, кто имеет временную прописку, детей до 18 лет и тем, кто относится к льготным категориям, освободят от уплаты налога.

Как рассказали в пресс-службе городской думы, доходы от нового налога направят на улучшение навигации и туристической инфраструктуры. Туристический сбор планируют ввести с 2025 года.