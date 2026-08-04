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Экотропу и стоянки в районе Усьвинских столбов подтопило: туристов просят воздержаться от посещений

Сильный подъем воды в реках Пермского края продолжает приносить проблемы. На Усьвинском участке природного парка «Пермский» произошло подтопление нескольких локаций.

ООПТ Пермского края/ВКонтакте
ООПТ Пермского края/ВКонтакте
ООПТ Пермского края/ВКонтакте

В ООПТ Пермского края рассказали, что из-за паводка на реке Усьва подтопило экотропу, туристические стоянки и площадку «Альфа» под Усьвинскими столбами. Туристов просят воздержаться от посещения этого участка природного парка. Тех, кто планирует сплавляться по Усьве, также просят отложить их до стабилизации ситуации и приведения тропы в нормативное состояние для безопасного посещения.

Ранее в ООПТ Пермского края попросили туристов пока не сплавляться по Усьва, так как на реке со 2 августа начался сильный подъем воды.

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