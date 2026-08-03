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Туристов попросили пока не сплавляться по Усьве: на реке сильно поднялась вода

В Пермском крае со 2 августа начался резкий подъем уровня воды в Усьве. Река входит в Усьвинский участок природного парка «Пермский» и пользуется популярностью для сплавов у туристов.

ООПТ Пермского края
ООПТ Пермского края

В дирекции ООПТ Пермского края отмечают, что вода на Усьве идет ржавая и грязная, несет с собой деревья. Туристов просят не посещать Усьвинский участок до того момента, пока ситуация не стабилизируется. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что причиной резкого подъема воды в реке Усьве стали дожди.

Ранее в Пермском крае ввели частичные ограничения на маршруте по реке Чусовая. Для посетителей закрыли стоянку у камня Поныш.

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