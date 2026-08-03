Туристов попросили пока не сплавляться по Усьве: на реке сильно поднялась вода

В дирекции ООПТ Пермского края отмечают, что вода на Усьве идет ржавая и грязная, несет с собой деревья. Туристов просят не посещать Усьвинский участок до того момента, пока ситуация не стабилизируется. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что причиной резкого подъема воды в реке Усьве стали дожди.

Ранее в Пермском крае ввели частичные ограничения на маршруте по реке Чусовая. Для посетителей закрыли стоянку у камня Поныш.