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Стоянку на маршруте по реке Чусовой закрыли: фрагмент скалы может обвалиться

В Пермском крае ввели частичные ограничения на участке от поселка Усть-Койва до Чусового на маршруте по реке Чусовая. Стоянку у камня Поныш закрыли для посетителей.

Пресс-служба министерства природы Пермского края

Это временные меры, которые необходимы для безопасности туристов. В Минприроды объяснили, что на вершине скалы обнаружены крупные трещины, есть риск того, что крупный каменный фрагмент отколется. 

К берегу вблизи камня Поныш запрещено причаливать, а также подходить вплотную к основанию скал и находиться под их нависающими карнизами. Территорию уже оградили. После того, как специалисты проведут комплексное обследование и оценят все риски, стоянку перенесут в более безопасное место.

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