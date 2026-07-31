Стоянку на маршруте по реке Чусовой закрыли: фрагмент скалы может обвалиться

Это временные меры, которые необходимы для безопасности туристов. В Минприроды объяснили, что на вершине скалы обнаружены крупные трещины, есть риск того, что крупный каменный фрагмент отколется.

К берегу вблизи камня Поныш запрещено причаливать, а также подходить вплотную к основанию скал и находиться под их нависающими карнизами. Территорию уже оградили. После того, как специалисты проведут комплексное обследование и оценят все риски, стоянку перенесут в более безопасное место.