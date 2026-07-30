Летную программу в столицу Армении продлили до весны 2027 года

Полеты в столицу Армении будет осуществлять авиакомпания «Ширак Авиа». Летная программа возобновится с 28 октября и продлится до конца марта 2027 года. Летать в Ереван пермяки будут на воздушных суднах Boeing 737. Рейсы запланированы один раз в неделю, время в пути составит около 3,5 часов.

Недавно мы рассказывали о том, как будут осуществляться полеты из Перми в Петрозаводск.

Информационный обзор редакции.