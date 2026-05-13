Появились подробности о прямых рейсах из Перми в Петрозаводск

Летную программу из Перми в Петрозаводск собираются запустить в мае. Но полеты будут осуществляться через Самару. Об этом редакции «Прм.Собака.ru» рассказали в пресс-службе авиакомпании «ЮВТ-Аэро».
Полеты по маршруту Пермь — Самара — Петрозаводск начнутся с 20 мая, они будут выполняться один раз в неделю по средам. Судя по данным авиаперевозчика, посадка в Самаре займет 40 минут. В ближайшее время прямых рейсов по направлению Пермь — Петрозаводск не планируется.
