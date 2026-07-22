В Пермском крае снизилось число посетителей платных природных парков

Выданные разрешения принесли в бюджет региона 2,8 млн рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление средств снизилось на 15 процентов, а количество посетителей — на 29 процентов. В ведомстве ситуацию объясняют зависимостью от погодных условий — температуры воздуха, осадков и уровня воды в реках.

В Пермском крае к особо охраняемым природным территориям относятся 386 объектов, из них — две территории федерального значения.

Мы тоже рассказывали, что музей-заповедник «Сользавод» попал в топ-50 мест для гастрономического туризма в России.

Информационный обзор редакции.