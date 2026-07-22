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В Пермском крае снизилось число посетителей платных природных парков

С начала года разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий в Пермском крае получили 23,8 тысяч человек, передает портал «В курсе.ру» со ссылкой на краевое министерство природы. Популярными локациями в этом году стали природный парк «Пермский» и Полюдов камень.

Андрей Чунтомов

Выданные разрешения принесли в бюджет региона 2,8 млн рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление средств снизилось на 15 процентов, а количество посетителей — на 29 процентов. В ведомстве ситуацию объясняют зависимостью от погодных условий — температуры воздуха, осадков и уровня воды в реках.

В Пермском крае к особо охраняемым природным территориям относятся 386 объектов, из них — две территории федерального значения. 

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Информационный обзор редакции.

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