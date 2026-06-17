«Сользавод» попал в топ-50 мест для гастрономического туризма в России

В списке — рестораны, кафе, фермы, сыроварни, пасеки, отели, курорты, музеи со всей России. На первых местах рейтинга исторический завод Абрау-Дюрсо, гастропроект «Дымов в Суздале», фабрика мороженого PANORAMA 360 в «Москва-Сити».

«Сользавод» расположился на 31-м месте. Составители рейтинга отмечают, что это один из немногих в мире музеев-заповедников традиционного солеварения под открытым небом.

Информационный обзор редакции.