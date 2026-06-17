«Сользавод» попал в топ-50 мест для гастрономического туризма в России

Музей-заповедник «Сользавод» попал в рейтинг 50 популярных мест для гастрономического туризма России в 2026 году. Его выпустила команда путеводителя 50 Best Tastes of Russia.
В списке — рестораны, кафе, фермы, сыроварни, пасеки, отели, курорты, музеи со всей России. На первых местах рейтинга исторический завод Абрау-Дюрсо, гастропроект «Дымов в Суздале», фабрика мороженого PANORAMA 360 в «Москва-Сити».
«Сользавод» расположился на 31-м месте. Составители рейтинга отмечают, что это один из немногих в мире музеев-заповедников традиционного солеварения под открытым небом.
Информационный обзор редакции.
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