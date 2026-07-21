В Перми сделает остановку судно на подводных крыльях

По данным регионального министерства транспорта, первый рейс стартует из Казани утром 28 июля, проплывет через Чистополь, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны с 15-минутными остановками. На ночь судно пришвартуется в Сарапуле. Из удмуртского города судно выйдет в 07:00 29 июля и через 8 часов 55 минут приплывет в Чайковский. Дальнейший путь в Пермь проложит через Усть-Качку, Краснокамск, сделав в этих городах остановки по 15 минут.

Судно останется на ночевку в столице региона, а 30 июля в 08:15 отправится в обратный путь по тому же маршруту. Следующие рейсы запланированы на 15 и 20 августа — в Пермь «Метеор» прибудет 16 и 21 августа. В 2025 году в маршрут судна «Казань – Чайковский – Пермь» включили остановку в Сарапуле. Для города причальную инфраструктуру в виде модульного причала изготовила «Пермская судоверфь».

Недавно мы делились суперважной новостью: из Перми возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд.

Информационный обзор редакции.