Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

В Перми сделает остановку судно на подводных крыльях

Судно на подводных крыльях «Метеор», впервые курсирующее по маршруту «Казань – Сарапул – Пермь», остановится в Перми 29 июля.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

По данным регионального министерства транспорта, первый рейс стартует из Казани утром 28 июля, проплывет через Чистополь, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны с 15-минутными остановками. На ночь судно пришвартуется в Сарапуле. Из удмуртского города судно выйдет в 07:00 29 июля и через 8 часов 55 минут приплывет в Чайковский. Дальнейший путь в Пермь проложит через Усть-Качку, Краснокамск, сделав в этих городах остановки по 15 минут. 

Судно останется на ночевку в столице региона, а 30 июля в 08:15 отправится в обратный путь по тому же маршруту. Следующие рейсы запланированы на 15 и 20 августа — в Пермь «Метеор» прибудет 16 и 21 августа. В 2025 году в маршрут судна «Казань – Чайковский – Пермь» включили остановку в Сарапуле. Для города причальную инфраструктуру в виде модульного причала изготовила «Пермская судоверфь». 

Недавно мы делились суперважной новостью: из Перми возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд.

Информационный обзор редакции. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: