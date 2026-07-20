Из Перми возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд

В официальном расписании пермского аэропорта Большое Савино появилась информация о возобновлении прямых рейсов на Пхукет (Таиланд). Чартерная полетная программа стартует 26 октября 2026 года.
Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Согласно данным из расписания аэропорта «Большое Савино», программа продлится до 18 марта 2027 года. Запланировано, что вылеты будут осуществляться раз в неделю. Общее время в пути составит 9 часов 10 минут.
В Министерстве транспорта Пермского края пояснили, что данное направление является частью осенне-зимней полетной программы авиаперевозчика.
Несмотря на то, что до старта программы еще несколько месяцев, билеты уже поступили в продажу на сайтах-агрегаторах. Так, один из сервисов предлагает приобрести билет на первый рейс 26 октября по цене от 126,2 тыс. рублей в одну сторону. В тариф включены ручная кладь и багаж.
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Информационный обзор редакции.
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