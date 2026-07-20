Из Перми возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд

Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Согласно данным из расписания аэропорта «Большое Савино», программа продлится до 18 марта 2027 года. Запланировано, что вылеты будут осуществляться раз в неделю. Общее время в пути составит 9 часов 10 минут.

В Министерстве транспорта Пермского края пояснили, что данное направление является частью осенне-зимней полетной программы авиаперевозчика.

Несмотря на то, что до старта программы еще несколько месяцев, билеты уже поступили в продажу на сайтах-агрегаторах. Так, один из сервисов предлагает приобрести билет на первый рейс 26 октября по цене от 126,2 тыс. рублей в одну сторону. В тариф включены ручная кладь и багаж.

Ранее мы рассказывали, что туристы проявляют большой интерес к путешествиям по рекам Пермского края.

Информационный обзор редакции.