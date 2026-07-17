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Путешествия

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Стало известно, что туристы проявляют большой интерес к путешествиям по рекам Пермского края

Крупный круизный оператор региона «Большой маяк» ожидает, что количество туристов, выбирающих в этом году пермские теплоходы, достигнет 30 тысяч человек. Это на 7 тысяч больше, чем в 2023 году. Об этом заявил директор компании Леонид Маркин на заседании краевого правительства.

Пресс-служба администрации Перми

По его данным, 40 процентов туристов приезжает из Поволжья, 25 процентов, курсирующих по водам Прикамья, едет из столицы, Московской, Ярославской и Нижегородской областей.

По словам регионального министра транспорта, положительная динамика прослеживается и в количестве судозаходов в Пермский край. С 2023 года их количество увеличилось в 1,5 раза, что подтверждают пермские и федеральные туроператоры. В этом году суда останавливаются в восьми причальных сооружениях, расположенных в Перми, Соликамске, Чайковском, Краснокамске и Усть-Качке.

«Большой маяк» рассматривает возможность строительства причала в Усолье. Перспектива обзавестись большим причалом есть и у Осы, который обеспечил бы городу пропускную способность в сто судозаходов за сезон. 

Ранее мы рассказывали, что Пермский край посетил путешественник Илья Шульц, проезжающий через страну на складном велосипеде.

Информационный обзор редакции. 

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