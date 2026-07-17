Стало известно, что туристы проявляют большой интерес к путешествиям по рекам Пермского края

Крупный круизный оператор региона «Большой маяк» ожидает, что количество туристов, выбирающих в этом году пермские теплоходы, достигнет 30 тысяч человек. Это на 7 тысяч больше, чем в 2023 году. Об этом заявил директор компании Леонид Маркин на заседании краевого правительства.
По его данным, 40 процентов туристов приезжает из Поволжья, 25 процентов, курсирующих по водам Прикамья, едет из столицы, Московской, Ярославской и Нижегородской областей.
По словам регионального министра транспорта, положительная динамика прослеживается и в количестве судозаходов в Пермский край. С 2023 года их количество увеличилось в 1,5 раза, что подтверждают пермские и федеральные туроператоры. В этом году суда останавливаются в восьми причальных сооружениях, расположенных в Перми, Соликамске, Чайковском, Краснокамске и Усть-Качке.
«Большой маяк» рассматривает возможность строительства причала в Усолье. Перспектива обзавестись большим причалом есть и у Осы, который обеспечил бы городу пропускную способность в сто судозаходов за сезон.
Ранее мы рассказывали, что Пермский край посетил путешественник Илья Шульц, проезжающий через страну на складном велосипеде.
Информационный обзор редакции.
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