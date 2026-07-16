Пермский край посетил путешественник Илья Шульц, проезжающий через страну на складном велосипеде

В интервью нашим коллегам Илья рассказал, что Пермь показалась активно развивающимся городом. После столицы он заехал в Кунгур, Кишертский округ, где ему провели процедуры в санатории «Красный Яр», и в Суксун.

«Когда начинаешь путешествовать по России, выясняется, что классных мест, где можно не только побыть, но и оздоровиться, и отдохнуть на самом деле очень много. И Пермский край — одно из таких. Многие думают, что санаторий —это что-то пенсионное, но молодые люди также испытывают потребность побыть в уединении с природой, в тишине, а если при этом их еще и лечат, это просто отлично», — отметил путешественник и подчеркнул, если бы не его цель, он остался бы санаторных стенах на месяц.

Недавно мы делились успехами пермских блогеров: десять гуру социальных сетей попали в федеральную команду «Министерства контента».

Информационный обзор редакции.