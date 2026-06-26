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Известны даты прямых рейсов из Перми в столицу Абхазии

Стали известны даты прямых рейсов из Перми в Сухум. Маршрут был включен в программу международных субсидируемых рейсов, первые полеты в 2026 году были в январе.

Shutterstock.com

Летная программа возобновится 20 и 27 июля. Полеты туда и обратно будут осуществляться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Рейсы в столицу Абхазии будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Время в пути составит три часа.

Недавно мы рассказывали о том, что еще одна авиакомпания готовится запустить прямые рейсы в Анталью.

Информационный обзор редакции.

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