Еще одна авиакомпания готовится запустить прямые рейсы в Анталью

Прямые регулярные рейсы из Перми в Анталью готовится запустить еще один авиаперевозчик. С 1 июля летать на турецкий курорт будет и лоукостер «Победа».
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что прямые рейсы в Анталью из Большого Савино планируются два раза в неделю: по средам и воскресеньям.
Также из Перми в Анталью летает «Аэрофлот», летная программа которого должна действовать с июня по октябрь. Рейсы есть у авиакомпаний «Южный ветер», Azur Air и Ural Airlines.
Информационный обзор редакции.
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