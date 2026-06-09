Еще одна авиакомпания готовится запустить прямые рейсы в Анталью

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что прямые рейсы в Анталью из Большого Савино планируются два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Также из Перми в Анталью летает «Аэрофлот», летная программа которого должна действовать с июня по октябрь. Рейсы есть у авиакомпаний «Южный ветер», Azur Air и Ural Airlines.

Информационный обзор редакции.