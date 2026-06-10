Пассажиров на рейсах из Перми собираются угощать посикунчиками

В течение месяца пассажирам на рейсах из Перми предложат посикунчики — гастрономический символ Пермского края. Тем, кто отправляется из Екатеринбурга — шаньги с картофелем, из Казани — чак-чак, а из Красноярска — грильяж из кедровых орехов.

Ранее мы рассказывали, что у пермского аэропорта появится VIP-терминал: его проектная документация вместе с результатами инженерных изысканий прошла негосударственную экспертизу.

Информационный обзор редакции.