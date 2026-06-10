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Пассажиров на рейсах из Перми собираются угощать посикунчиками

В российских аэропортах собираются угощать пассажиров национальными блюдами. Гастрономический проект запускает с 12 июня авиакомпания «Аэрофлот».

Андрей Желнин

В течение месяца пассажирам на рейсах из Перми предложат посикунчики — гастрономический символ Пермского края. Тем, кто отправляется из Екатеринбурга — шаньги с картофелем, из Казани — чак-чак, а из Красноярска — грильяж из кедровых орехов.

Ранее мы рассказывали, что у пермского аэропорта появится VIP-терминал: его проектная документация вместе с результатами инженерных изысканий прошла негосударственную экспертизу. 

Информационный обзор редакции.

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