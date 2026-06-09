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Путешествия

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В Минтуризма рассказали, на каких базах отдыха и эко-курортах появятся новые домики в 2026 году

В 2026 году на развитие туристической инфраструктуры в Пермском крае выделили 59,5 млн рублей. В пресс-службе министерства туризма рассказали, что гранты в форме субсидий получили четыре проекта.

«Створы»
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

«Створы»

«Территория»
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

«Территория»

«Ягодка»
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

«Ягодка»

«Белогорье»
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

«Белогорье»

На территории действующего всесезонного курорта «Белогорье» в Кунгурском округе появится модульная гостиница. Она будет называться «Атмосфера леса-2»: в ней разместят десять номеров, три из которых оборудованы для маломобильных туристов.

В поселке Усьва на базе отдыха «Территория» намерены установить восемь модульных домов высокого класса на 32 места. На базе отдыха «Ягодка» в Осинском округе появятся пять модульных домов на 32 места, там же обустроят детскую площадку.

В эко-отеле «Створы» в поселке Камский планируют установить модульный дом на 9 мест, инфраструктура которого внутри и снаружи будет адаптирована для маломобильных туристов, кемпинговые палатки с тентом, защищающим от непогоды, уличные беседки и гриль-домики. Там же появится каркасная конструкция «Сфера» для проведения мероприятий.

Информационный обзор редакции.

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