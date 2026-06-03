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Плату за посещение природных парков в Пермском крае собираются поднять

В Пермском крае планируют повысить стоимость посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Впервые она появилась в 2023 году и составляла 100 рублей с человека, а через пару лет цена еще немного выросла.

А.В. Малков

Теперь стоимость посещения природных парков в Пермском крае собираются увеличить. Посещение ландшафтов «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)» вырастет до 200 рублей, а природного парка «Пермский», к которому относятся Усьвинские столбы, Ветлан, Каменный город — до 300 рублей.

Самым дорогим может стать посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и Ординской пещеры, плата за посещение этих территорий составит 500 рублей.

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