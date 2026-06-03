Плату за посещение природных парков в Пермском крае собираются поднять

Теперь стоимость посещения природных парков в Пермском крае собираются увеличить. Посещение ландшафтов «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)» вырастет до 200 рублей, а природного парка «Пермский», к которому относятся Усьвинские столбы, Ветлан, Каменный город — до 300 рублей.

Самым дорогим может стать посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и Ординской пещеры, плата за посещение этих территорий составит 500 рублей.