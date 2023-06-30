Платное посещение природных парков Пермского края будет введено с 7 июля

В Пермском крае с 7 июля становится платным посещение парков. Плата с одного человека составит 100 рублей. Об этом сообщила региональная Дирекция особо охраняемых природных территорий.

Платным становится посещение трех парков: «Пермский», охраняемый ландшафт «Колчимский (Помяненный) камень», охраняемый ландшафт «Полюд (Полюдов камень)».

Плату нужно будет вносить до поездки через сайт Паркпермский.рф. Собранные деньги пойдут на благоустройство объектов, усиление там охраны, оснащение самых труднодоступные мест сотовой связью. От платы освобождены местные жители, волонтеры и работники, занятые на проектах в парках, участники спецоперации.