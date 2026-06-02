Субсидируемые рейсы в Ярославль вернутся с 6 июня

В расписание пермского аэропорта вернулись субсидируемые рейсы в Ярославль. Полетная программа стартует с 6 июня.

В течение месяца прямые рейсы из Перми до Ярославля планируются по субботам, с июля по август их число вырастет до двух в неделю: по субботам и понедельникам. Полеты будут проходить на 50-местном самолете Bombardier CRJ100/200, время в пути составит не больше двух часов.

Рейсами в столицу Золотого кольца России в этом году, как и в прошлом, займется авиакомпания «РусЛайн». В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что прямые рейсы из Перми в Ярославль — совместный проект двух регионов, объем субсидий от каждого в 2026 году составит 16,6 млн рублей. Летная программа из Перми в Ярославль продлится до конца августа.

