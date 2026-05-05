Пермская «Мекка для индустриальных туристов и скалолазов» попала в топ-10 городов для путешествий по России

По данным сервиса «Авито Путешествия», популярность Губахи у туристов за последний год выросла в два раза. Составители рейтинга назвали город Меккой индустриальных туристов и скалолазов. В списке обязательных мест для посещения выделяют декорации к фильму «Сердце Пармы» на берегу Косьвы, гору Крестовую, Каменный Город, Губахинские пещеры, сквер «Уральский океан» с каменными сферами с останками морских обитателей пермского геологического периода.

Также в списке топ-10 малых городов для путешествий по России:

Рогачёво (Московская область)

Кировск (Мурманская область)

Вытегра (Вологодская область)

Свияжск и Высокая Гора (Татарстан)

Краснослободск (Волгоградская область)

Гурьевск (Калининградская область)

Тамань (Краснодарский край)

Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ)

