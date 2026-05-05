Пермская «Мекка для индустриальных туристов и скалолазов» попала в топ-10 городов для путешествий по России

Губаха попала в топ-10 малых городов России для путешествий летом 2026 года. Рейтинг был составлен Русским географическим обществом (РГО) и сервисом «Авито Путешествия».
По данным сервиса «Авито Путешествия», популярность Губахи у туристов за последний год выросла в два раза. Составители рейтинга назвали город Меккой индустриальных туристов и скалолазов. В списке обязательных мест для посещения выделяют декорации к фильму «Сердце Пармы» на берегу Косьвы, гору Крестовую, Каменный Город, Губахинские пещеры, сквер «Уральский океан» с каменными сферами с останками морских обитателей пермского геологического периода.
Также в списке топ-10 малых городов для путешествий по России:
- Рогачёво (Московская область)
- Кировск (Мурманская область)
- Вытегра (Вологодская область)
- Свияжск и Высокая Гора (Татарстан)
- Краснослободск (Волгоградская область)
- Гурьевск (Калининградская область)
- Тамань (Краснодарский край)
- Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Кстати! В редакционной подборке мест для путешествий мы рассказывали не только о Губахе — в списке еще пять малых городов Пермского края.
