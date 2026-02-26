Прямые рейсы из Перми в Минск готовятся запустить с 10 апреля

Первый рейс по летной программе стартует из Минска в Пермь 9 апреля (в 23:50), вылет из Перми в столицу Беларуси запланирован на 10 апреля.

Полеты из Перми в Минск и обратно будут проходить два раза в неделю. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что их будет выполнять авиакомпания Red Wings на Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит около трех часов.

Информационный обзор редакции.