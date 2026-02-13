В Кудымкаре установили миниатюрные арт-объекты — фигурки чуди

Небольшие фигурки поселились в разных уголках города: на Театральной площади, на железной лестнице, которая ведет к городскому пруду и на спуске к роднику «Медвежья голова», в парке Кривощекова, на «Мосту Любви» и на аллее «Кудым-Оша», в сквере на пересечении улиц 8 Марта и М. Горького, у краеведческого музея и за Культурно-Деловым Центром.

В администрации Кудымкарского округа рассказали, что фигурки «Чудляне» — часть проекта «Кудымкар — трамплин в неведомое», цель которого обогатить культурное наследие города и сделать его более привлекательным для жителей и гостей.

Информационный обзор редакции.