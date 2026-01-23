В новогодние каникулы в Пермский край приехало больше 50 тысяч туристов

Одними из самых востребованных локаций для туризма зимой в Пермском крае стали горнолыжные курорты. По сравнению с 2024 годом число посетителей выросло на 11%.

В зимние каникулы в регионе прошло больше 530 мероприятий, одним из самых популярных стал фестиваль воздухоплаванья «Счастье в небе» в Кунгуре. Город в январе посетило более 15 тыс. туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга и Свердловской области, Кирова, Казани, Удмуртии, Башкортостана, Ямало-Ненецкого АО, Ярославля, Кемерово, Самары, а также из Китая, Индии, США. Двухдневный фестиваль «Рождество у Строгановых», который прошел 7-8 января в Усолье, собрал более 8 тыс. человек.

С 31 декабря по 11 января музеи в Пермском крае посетили свыше 34 тыс. человек. В пресс-службе минтуризма рассказали, что Соликамский краеведческий музей провел 40 экскурсий для туристов. Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина за время январских каникул принял большей 2,4 тыс. гостей из самых разных уголков России, самым популярным местом у гостей стала новая экспозиция «Хроники Чердыни. Время Пармы».

Промышленные предприятия приняли на экскурсиях больше 1 тыс. гостей. В числе популярных мест: «Промобот» (470 туристов), музей «Аптекарский двор» (200), гончарный завод в Кунгуре (150), Красновишерский хлебокомбинат (112).

