В сотню лучших кадров 2025 года попали пять фотографий из Пермского края

Пять фотографий и одно видео из Пермского края попали в список ста лучших кадров года. Их отобрала нейросеть сервиса 2ГИС среди загруженных пользователями снимков в 2025 году. Всего через ИИ было пропущено около 12 млн фотографий достопримечательностей и природных объектов.
Лидерами по количеству фотографий стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (8), Калининградская область (8), Москва (7), Приморский край (6), Свердловская область (6) и Пермский край (5).
Из Пермского края в список «100 кадров года» вошли фотографии водопада Плакун (Дарина Чечулина), камня Чертов Палец и Белогорского монастыря (Максим Моночков), Вишерской пещеры (Олег Чегодаев), Комсомольский проспект (Леонид Боровлев). В список лучших видео 2025 года попали виды на гору Полюд (Родион Балков).
