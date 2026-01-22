В сотню лучших кадров 2025 года попали пять фотографий из Пермского края

Пять фотографий и одно видео из Пермского края попали в список ста лучших кадров года. Их отобрала нейросеть сервиса 2ГИС среди загруженных пользователями снимков в 2025 году. Всего через ИИ было пропущено около 12 млн фотографий достопримечательностей и природных объектов.