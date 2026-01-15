Пассажиропоток Большого Савино превысил два миллиона человек

Пассажиропоток аэропорта Большое Савино за 2025 год составил 2 004 861 человек. Из них больше 1,7 млн пассажиров на внутренних линиях. 31 декабря в пермском аэропорту встретили двухмиллионного пассажира — им стала девушка, прилетевшая из Москвы на новогодние каникулы.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что количество пассажиров на международных направлениях за год выросло на 36,9% — до 284,2 тыс. человек. Аэропорт принял еще более 12 тыс. транзитных пассажиров.
В 2025 году действовало 28 прямых направлений из пермского аэропорта, из них 19 — на внутренних авиалиниях, пять в страны дальнего зарубежья и четыре — в СНГ.
