Два пермских пятизвездочных отеля вошли в топ-50 лучших мест для делового туризма

В списке 500 отелей по всей стране. Для рейтинга учитывались такие параметры, как качество сервиса, оснащенность, чистота, местоположение и соотношение цены и качества. В категории «пять звезд» пермские отели вошли в топ-50: Radisson Hotel Perm занимает 39-е место по России, а Holiday Inn Perm — 44-е.

В «четырех звездах» Пермь представляют «Астор», Aura City Hotel, New Star, Elements Perm Hotel, Art Hotel, а «трех» — «Ева», City Star, «Сибирия Гарни Отель», Apri Polet Hotel, «Урал», «Прикамье», «Амакс Премьер Отель», «Круиз».

Информационный обзор редакции.