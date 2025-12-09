Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

Три проекта, связанных с Пермским краем, стали призерами премии Russian Traveler Awards 2025

Пермский край получил награды премии Russian Traveler Awards 2025. Победителей определяли выбором экспертного жюри и онлайн-голосованием, которое длилось пять месяцев. На днях в Москве прошло награждение.

Russian Traveler Awards
Официальный туристический портал Пермского края
Официальный туристический портал Пермского края

Экологическая тропа «Андроновские горки», представленная в номинации «Экомаршрут», получила выбор жюри. Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» взял бронзу в категории «Культурно-исторический объект/Музей», лидерами названы «Музей янтаря» в Калининградской области и «Парское подворье» в Ивановской области. Победителем в специальной номинации «Автотуризм. Горизонты России» от «Роснефти» стал маршрут «Из центра России в сердце Пармы», проходящий из Тамбовской области в Пермский край.

На Russian Traveler Awards 2025 было 22 номинаций, Пермский край в этом году представляли десять проектов, среди них: Пермская набережная, историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» и фестиваль уличных театров «Флюгер».

Информационный обзор редакции.

