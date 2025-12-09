Три проекта, связанных с Пермским краем, стали призерами премии Russian Traveler Awards 2025

Экологическая тропа «Андроновские горки», представленная в номинации «Экомаршрут», получила выбор жюри. Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» взял бронзу в категории «Культурно-исторический объект/Музей», лидерами названы «Музей янтаря» в Калининградской области и «Парское подворье» в Ивановской области. Победителем в специальной номинации «Автотуризм. Горизонты России» от «Роснефти» стал маршрут «Из центра России в сердце Пармы», проходящий из Тамбовской области в Пермский край.

На Russian Traveler Awards 2025 было 22 номинаций, Пермский край в этом году представляли десять проектов, среди них: Пермская набережная, историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» и фестиваль уличных театров «Флюгер».

