С начала года пермяки вывезли больше 300 животных заграницу: рассказываем, в какие страны

Самыми популярными питомцами-компаньонами для поездок в другие страны стали собаки — их было 230. Также заграницу из Пермского края вывезли 93 кошки, 2 попугаев и 4 козы.

По данным пресс-службы Россельхознадзора Пермского края, животных перевозили в Армению, Нидерланды, Канаду, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словению, Германию, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию, Вьетнам, Абхазию, Узбекистан, Кипр, Чехию, Бразилию и Индию. Перед поездкой питомцев чипировали, а также посадили на 30-дневный карантин, за время которого им сделали необходимое вакцинации и обработки.