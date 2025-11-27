Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

С начала года пермяки вывезли больше 300 животных заграницу: рассказываем, в какие страны

Пермяки стали чаще вывозить заграницу домашних животных. С начала 2025 года их число выросло до 330 — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Freepik

Самыми популярными питомцами-компаньонами для поездок в другие страны стали собаки — их было 230. Также заграницу из Пермского края вывезли 93 кошки, 2 попугаев и 4 козы.

По данным пресс-службы Россельхознадзора Пермского края, животных перевозили в Армению, Нидерланды, Канаду, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словению, Германию, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию, Вьетнам, Абхазию, Узбекистан, Кипр, Чехию, Бразилию и Индию. Перед поездкой питомцев чипировали, а также посадили на 30-дневный карантин, за время которого им сделали необходимое вакцинации и обработки.

