В туристическом центре Кудымкара появится архитектурная подсветка

В Кудымкаре начинается обустройство туристического центра. Оно включает установку архитектурной подсветки, торговых павильонов и арт-объектов.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края
Архитектурную подсветку монтируют на здании КДЦ и на пешеходном мосту, расположенном на аллее Кудым-Оша, а также на детско-юношеском центре «Радуга». На городской площади установили семь стационарных павильонов, которые будут работать во время культурно-массовых мероприятий, а на фоне Коми-Пермяцкого национального драматического театра — фотозону в виде деревянной арки с национальными орнаментами. В ближайшее время в городе появится 11-метровую скамейку с подсветкой и словом «Кудымкар» на месте спинки.

В пресс-службе министерства туризма Пермского края объяснили, что туристический центр Кудымкара входит территория, ограниченная улицами Пролетарская, Калинина, 50 лет Октября, Герцена, Революционная, Пермяцкая, Чкалова, Карла Маркса, Прудовая и Набережная. Там планируют обновить навигационные конструкции и указатели.

