В ближайшие три года в Пермском крае обустроят несколько модульных гостиниц: показываем, как они будут выглядеть

Как рассказал глава региона Дмитрия Махонин, новые туристические места появятся в поселках Усьва и Камский, в деревне Староверово и в Кунгурском районе.

В популярном туристическом месте — поселке Усьва — построят модульную гостиницу «Территория», состоящую из восьми номеров, а в Староверово, где находятся церковь Святителя Николая Чудотворца и храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, появятся 10 модульных домиков на базе отдыха «Две реки».

На туристическом маршруте «НеобыЧайные истории земли Пермской» в Кунгурском районе устроят турбазу «Полюшко, притяжение леса», состоящую из модульной гостиницы на 10 номеров и двух модульных домов. Одним из самых масштабных проектов станет создание эко-отеля «Створы» в поселке Камский Добрянского района: там намерены обустроить три модульные гостиницы на 52 номера.

Информационный обзор редакции.