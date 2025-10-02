Прямые рейсы в 15 городов собираются субсидировать в 2026 году: вот список

В планах — рейсы в 14 городов России: Казань, Самару, Тюмень, Сургут, Усинск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Когалым, Новосибирск, Ярославль, Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград и Горно-Алтайск, а также в Минск.

В 2027 году к списку субсидированных рейсов из Перми могут прибавиться еще три направления — в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ.