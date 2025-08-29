Туристический поток в Пермский край вырос на 2,7 процента

Туристический поток по итогам первых шести месяцев 2025 года в Пермском крае вырос на 2,7 процента. Такими данными делятся в пресс-службе регионального министерства туризма.
Общий турпоток в регионе по количеству поездок составил 765 тыс. человек. Число туристов, размещенных в отелях, хостелах, базах отдыха и кемпинга, превысило 450 тыс. человек, этот показатель за год вырос на 3%.
В туристический сезон, в мае и в июне, туристы совершили более 16,5 млн поездок по России. В числе лидеров для поездок — Москва, Санкт-Петербург и черноморское побережье, также растет популярность Крыма, Татарстана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Нижегородской и Тверской областей.
