Туристический поток в Пермский край вырос на 2,7 процента

Общий турпоток в регионе по количеству поездок составил 765 тыс. человек. Число туристов, размещенных в отелях, хостелах, базах отдыха и кемпинга, превысило 450 тыс. человек, этот показатель за год вырос на 3%.

В туристический сезон, в мае и в июне, туристы совершили более 16,5 млн поездок по России. В числе лидеров для поездок — Москва, Санкт-Петербург и черноморское побережье, также растет популярность Крыма, Татарстана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Нижегородской и Тверской областей.