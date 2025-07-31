Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Пассажиропоток аэропорта Большое Савино превысил отметку в миллион человек

В аэропорту Большое Савино выросло число пассажиров. Воздушная гавань с начала года обслужила 1 015 037 человек.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)/Telegram

Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, этот показатель превышает прошлогодний на 3,7%. Больше всего увеличился пассажиропоток на международных направлениях — на 17%, на внутрироссийских рейсах рост составил 2,3%.

Недавно мы делились результатами исследования о путешествии по России: более 70% жителей Пермского края собираются в этом году отдыхать на территории РФ.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: