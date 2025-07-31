Пассажиропоток аэропорта Большое Савино превысил отметку в миллион человек

Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, этот показатель превышает прошлогодний на 3,7%. Больше всего увеличился пассажиропоток на международных направлениях — на 17%, на внутрироссийских рейсах рост составил 2,3%.

Недавно мы делились результатами исследования о путешествии по России: более 70% жителей Пермского края собираются в этом году отдыхать на территории РФ.

Информационный обзор редакции.