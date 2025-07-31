Пассажиропоток аэропорта Большое Савино превысил отметку в миллион человек

В аэропорту Большое Савино выросло число пассажиров. Воздушная гавань с начала года обслужила 1 015 037 человек.
Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, этот показатель превышает прошлогодний на 3,7%. Больше всего увеличился пассажиропоток на международных направлениях — на 17%, на внутрироссийских рейсах рост составил 2,3%.
Недавно мы делились результатами исследования о путешествии по России: более 70% жителей Пермского края собираются в этом году отдыхать на территории РФ.
Информационный обзор редакции.
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