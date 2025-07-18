В Прикамье возросла популярность этнографического туризма

Первое место по туристическому интересу заняла «Хохловка», которая стала первым на Урале архитектурно-этнографическим музеем деревянного зодчества под открытым небом.

Спрос на интерактивные программы и театрализованные экскурсии в музее увеличился на 30%, передает местный туроператор. Ежегодно музей посещает более 80 тысяч человек.

Гости Пермского края неравнодушны к местной кухне, в которой соединились традиции русской, коми-пермяцкой, татарской, башкирской, марийской и удмуртской кухонь. Благодаря развитию гастротуризма регион уже вошел в число 11 пилотных регионов программы АСИ «ПроЕДУ по России!».

Как сообщает Росстат, за первые пять месяцев этого года Прикамье посетили более 570 тысяч раз. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство туристов приезжает в Пермский край из Москвы и Московской области, добавила Юлия Ветошкина.

Традиции Пермского края могут выйти за пределы России. Пермскому ресторатору Алексею Субботину поступило предложение о развитии его гастропроекта с посикунчиками в Дубае.