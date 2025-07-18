В Прикамье возросла популярность этнографического туризма

Пермский край становится точкой притяжения туристов, которые планируют совершить культурно-познавательную поездку. Порядка 42% туристов именно с этой целью посещает Пермский край, отметила Юлия Ветошкина, глава краевого министерства по туризму, во время заседания регионального Правительства.
Первое место по туристическому интересу заняла «Хохловка», которая стала первым на Урале архитектурно-этнографическим музеем деревянного зодчества под открытым небом.
Спрос на интерактивные программы и театрализованные экскурсии в музее увеличился на 30%, передает местный туроператор. Ежегодно музей посещает более 80 тысяч человек.
Гости Пермского края неравнодушны к местной кухне, в которой соединились традиции русской, коми-пермяцкой, татарской, башкирской, марийской и удмуртской кухонь. Благодаря развитию гастротуризма регион уже вошел в число 11 пилотных регионов программы АСИ «ПроЕДУ по России!».
Как сообщает Росстат, за первые пять месяцев этого года Прикамье посетили более 570 тысяч раз. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство туристов приезжает в Пермский край из Москвы и Московской области, добавила Юлия Ветошкина.
Традиции Пермского края могут выйти за пределы России. Пермскому ресторатору Алексею Субботину поступило предложение о развитии его гастропроекта с посикунчиками в Дубае.
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