Прямые рейсы в Калининград останутся до весны 2026 года

Летную программу из Перми в Калининград продлили. Прямые рейсы в экс-Кёнигсберг останутся в расписании Большого Савино до конца марта 2026 года.
На сайте пермского аэропорта появилась информация, что до конца октября 2025 года летать из Перми в Калининград будет авиакомпания Nordwind Airlines. Планируется, что 27 октября авиаперевозками займется «Икар». Время в пути останется прежним: около четырех часов, изменится тип воздушного судна — Boeng-737.
Кстати, 18 июля из Перми по субсидированной программе запустили прямые рейсы в столицу Золото кольца — Ярославль.
Информационный обзор редакции.
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