Прямые рейсы в Калининград останутся до весны 2026 года

На сайте пермского аэропорта появилась информация, что до конца октября 2025 года летать из Перми в Калининград будет авиакомпания Nordwind Airlines. Планируется, что 27 октября авиаперевозками займется «Икар». Время в пути останется прежним: около четырех часов, изменится тип воздушного судна — Boeng-737.

Кстати, 18 июля из Перми по субсидированной программе запустили прямые рейсы в столицу Золото кольца — Ярославль.

Информационный обзор редакции.