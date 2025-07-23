Прямые рейсы на Гоа появились в расписании Большого Савино

Планируется, что летная кампания в Индию начнется с 12 ноября 2025 года. Полеты Пермь — Гоа будут проходить на Boeing 757 раз в 10-11 дней. Время в пути составит около семи часов. В расписании аэропорта рейсы на Гоа до середины марта 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что пассажиропоток аэропорта за полгода вырос на 45 процентов.

Информационный обзор редакции.