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Прямые рейсы на Гоа появились в расписании Большого Савино

В расписании аэропорта Большое Савино появились прямые чартерные рейсы из Перми на Гоа. Перевозчиком выступает авиакомпания Azur Air.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)/Telegram

Планируется, что летная кампания в Индию начнется с 12 ноября 2025 года. Полеты Пермь — Гоа будут проходить на Boeing 757 раз в 10-11 дней. Время в пути составит около семи часов. В расписании аэропорта рейсы на Гоа до середины марта 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что пассажиропоток аэропорта за полгода вырос на 45 процентов.

Информационный обзор редакции.

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