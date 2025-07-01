Пассажиропоток аэропорта за полгода вырос на 45 процентов

Пассажиропоток Большого Савино за полгода составил 89,3 тыс. человек. Число международных вылетов выросло до 460. В пресс-службе Пермской таможни объяснили, что это связано с появлением рейса в Турцию от авиаперевозчика Pegasus Airlines.

Стабильным осталось количество возбужденных дел об административных правонарушениях после таможенного контроля. Их в первые полгода было 140. Среди них: превышение норм табачной продукции и алкоголя, ввоз коммерческих товаров якобы для личного пользования, незаконное перемещение оружия и наличных денег.