Пассажиропоток аэропорта за полгода вырос на 45 процентов

За первые шесть месяцев 2025 года пассажиропоток аэропорта Большое Савино вырос на 45%, а количество международных рейсов на 41%.
Пассажиропоток Большого Савино за полгода составил 89,3 тыс. человек. Число международных вылетов выросло до 460. В пресс-службе Пермской таможни объяснили, что это связано с появлением рейса в Турцию от авиаперевозчика Pegasus Airlines.
Стабильным осталось количество возбужденных дел об административных правонарушениях после таможенного контроля. Их в первые полгода было 140. Среди них: превышение норм табачной продукции и алкоголя, ввоз коммерческих товаров якобы для личного пользования, незаконное перемещение оружия и наличных денег.
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