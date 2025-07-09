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Пермские посикунчики могут появиться в Дубае

Владелец кафе-музея «Пермская кухня» Алексей Субботин получил предложение о развитии своего проекта в Дубае от местного предпринимателя. Об этом сообщают наши коллеги из информационного агентства Ura.ru.

ЧӦСКЫТ КЕРКУ/ВКонтакте

«Для нас это необычное предложение. Но человек очень по-доброму продолжал настаивать, и мы с ним согласились проработать это предложение», — поделился Алексей.

В апреле мы показывали эксклюзивные кадры с презентации самого дорогого в мире посикунчика, покрытого съедобным сусальным золотом. Стоимость деликатеса, созданного Алексеем Субботиным, составляет порядка 78 тысяч рублей.

Информационный обзор редакции.

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