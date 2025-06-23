Полеты из Перми в Таиланд намерены возобновить осенью

По данным издания Business Class, рейсы из Перми в Тайланд планируются с 8 ноября. Летная программа должна продлиться до 1 апреля 2026 года. Время в пути составит около девяти часов. В расписании аэропорта Большое Савино информации о них пока нет, но туры уже начали продавать.

Недавно мы рассказывали о том, что чартерные рейсы на египетские курорты продлили.

Информационный обзор редакции.