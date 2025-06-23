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Полеты из Перми в Таиланд намерены возобновить осенью

Чартерные рейсы из Перми на Пхукет собираются возобновить осенью 2025 года. Полеты планируются каждые 12 дней.

Shutterstock

По данным издания Business Class, рейсы из Перми в Тайланд планируются с 8 ноября. Летная программа должна продлиться до 1 апреля 2026 года. Время в пути составит около девяти часов. В расписании аэропорта Большое Савино информации о них пока нет, но туры уже начали продавать.

Недавно мы рассказывали о том, что чартерные рейсы на египетские курорты продлили.

Информационный обзор редакции.

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