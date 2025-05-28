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Прямые рейсы в Сухум могут запустить из Перми

Власти Пермского края задумались о запуске нового южного направления из Большого Савино. Они готовы субсидировать из бюджета деньги на прямые рейсы в Сухум.

Freepik

Вопрос о запуске прямых рейсов из Перми в столицу Абхазии обсуждали с несколькими авиаперевозчиками: «ЮВТ АЭРО», «Сибирь», «Икар», «Азимут», Nordwind Airlines. Но пока у них нет технической возможности выделить самолеты для этого направления, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу министерства транспорта. Несмотря на это переговоры о субсидируемых рейсах из Перми в Сухум продолжаются.

Информационный обзор редакции.

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