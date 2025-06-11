Через Пермский край опять запустят поезд до Северной Кореи

Время в пути между Москвой и Пхеньяном составит восемь дней, а расстояние — более 10 тыс. км. Это самый длинный беспересадочный маршрут в мире. В Пермском крае поезд будет останавливаться в Верещагино, Перми и Кунгуре.

Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Теперь его намерены возобновить на постоянной основе. Состав будет отправляться дважды в месяц из каждой столицы.

Недавно мы рассказывали о том, что из Перми планировали запустить прямые рейсы в Сухум.

Информационный обзор редакции.