Через Пермский край опять запустят поезд до Северной Кореи

Через Пермский край запустят поезд до Северной Кореи. Планируется, что он будет курсировать между Москвой и Пхеньяном с 17 июня, рассказали в пресс-службе РЖД.
Время в пути между Москвой и Пхеньяном составит восемь дней, а расстояние — более 10 тыс. км. Это самый длинный беспересадочный маршрут в мире. В Пермском крае поезд будет останавливаться в Верещагино, Перми и Кунгуре.
Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Теперь его намерены возобновить на постоянной основе. Состав будет отправляться дважды в месяц из каждой столицы.
Недавно мы рассказывали о том, что из Перми планировали запустить прямые рейсы в Сухум.
Информационный обзор редакции.
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