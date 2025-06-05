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Названы пять самых популярных обзорных площадок в Пермском крае

Пермский край попал на 14-е место по количеству обзорных площадок среди 16 регионов России. По данным аналитиков Яндекс Карт, в Прикамье есть 12 мест с рейтингом 5,0 —  при составлении списка учитывались те, что получили не меньше 50 оценок от пользователей.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Самой популярной в Пермском крае стала обзорная площадка на горе Крестовая: с нее открываются виды на Уральские горы, долину реки Косьвы и город Губаха. На втором месте находится смотровая площадка в Гремячинске, расположенная на терриконе закрытой шахты, на третьем — «Усьвинские столбы» с видами на реку Усьва. Также в пятерку высоко оцененных мест в Пермском крае попали мыс Стрелка, откуда видно слияние рек Кама и Чусовая, а также камень Ермак с обзором на Сылву.

Лидером по числу обзорных площадок стал Краснодарский край: их 154. Затем идут Москва и Московская область (100 мест), Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Нижегородская (34) и Омская (33) области.

Недавно мы рассказывали о том, что появилась карта маршрутов по рекам Пермского края с указанием опасных мест.

Информационный обзор редакции.

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