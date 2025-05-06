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Появилась карта маршрутов по рекам Пермского края с указанием опасных мест

Появилась карта водных маршрутов Пермского края, на которой обозначены потенциально опасные места на реках.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На карте указаны (и пронумерованы) порядка 30 маршрутов по Сылве, Чусовой, Усьве, Койве, Вишере и другим рекам Пермского края. Условными знаками отмечены прижимы, пороги, поваленные деревья, шиверы и другие опасные места, а также точки входа и выхода на маршруты, в том числе те, которые могут стать аварийными.

Там же имеется информация о зонах покрытия сотовой связью, а также пункты аварийно-спасательных служб.

Информационный обзор редакции. 16+

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