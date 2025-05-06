Появилась карта маршрутов по рекам Пермского края с указанием опасных мест

На карте указаны (и пронумерованы) порядка 30 маршрутов по Сылве, Чусовой, Усьве, Койве, Вишере и другим рекам Пермского края. Условными знаками отмечены прижимы, пороги, поваленные деревья, шиверы и другие опасные места, а также точки входа и выхода на маршруты, в том числе те, которые могут стать аварийными.

Там же имеется информация о зонах покрытия сотовой связью, а также пункты аварийно-спасательных служб.

Информационный обзор редакции. 16+