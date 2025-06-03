На набережной в Краснокамске установили 24-метровый причал

На набережной в Краснокамске установлен 24-метровый модульный причал. Он сможет принимать пассажиров с любых типов судов — маломерных, прогулочных и круизных.
Причал уже прошел испытания и готов к работе. Скоро он будет принимать новый речной маршрут Пермь-I — Закамск — Краснокамск, навигацию собираются начать с 16 июня.
Это четвертый причал, который установила Пермская судоверфь, рассказал губернатор Пермского края. Ранее такие конструкции появились на набережных у Перми I, Закамска музея «Хохловки». Летом 2025 года еще один модульный причал установят в Соликамске.
Комментарии (0)